У Рівному пролунали вибухи, зникло світло у частині міста

Фото: у Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)

У Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську ракетну атаку. Після цього у місті в деяких районах зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Рівне".

Звуки вибухів у місті було чути близько 06:20. Невдовзі після цього з'явилася інформація про проблеми в електричному Рівному. "У частині міста зникло світло", - йдеться у публікації. Місцева влада поки не повідомляє подробиць про подію. Новина доповнюється...