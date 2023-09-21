У Рівному пролунали вибухи, зникло світло у частині міста
Фото: у Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
У Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську ракетну атаку. Після цього у місті в деяких районах зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Рівне".
Звуки вибухів у місті було чути близько 06:20.
Невдовзі після цього з'явилася інформація про проблеми в електричному Рівному.
"У частині міста зникло світло", - йдеться у публікації.
Місцева влада поки не повідомляє подробиць про подію.
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