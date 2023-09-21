В Ровно раздались взрывы, пропал свет в части города

Фото: в Ровно прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Ровно прозвучали взрывы во время воздушной тревоги из-за российской ракетной атаки. После этого в городе в некоторых районах пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Рівне".

Звуки взрывов в городе были слышны около 06:20. Вскоре после этого появилась информация о проблемах в электрическом в Ровно. "В части города пропал свет", - говорится в публикации. Местные власти пока не сообщают подробностей о произошедшем. Новость дополняется...