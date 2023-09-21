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В Ровно раздались взрывы, пропал свет в части города

Ровно, Четверг 21 сентября 2023 06:40
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В Ровно раздались взрывы, пропал свет в части города Фото: в Ровно прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Ровно прозвучали взрывы во время воздушной тревоги из-за российской ракетной атаки. После этого в городе в некоторых районах пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Рівне".

Звуки взрывов в городе были слышны около 06:20.

Вскоре после этого появилась информация о проблемах в электрическом в Ровно.

"В части города пропал свет", - говорится в публикации.

Местные власти пока не сообщают подробностей о произошедшем.

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Ровно ракетный удар
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