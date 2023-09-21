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У Хмельницькому пролунали вибухи

Четвер 21 вересня 2023 06:07
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У Хмельницькому пролунали вибухи Фото: в Хмельницькому пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 21 вересня, в Хмельницькому пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначаєтсья, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги в районі 06:00. Поки що причина вибухів невідома.

Нічна атака 21 вересня

Вночі 21 вересня росіяни знову атакували територію України крилатими ракетами з літаків Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс, і врешті-решт зайшли на Київ з Житомирської області.

Повітряна тривога була оголошена по всій території України. В столиці, а також в Черкаській області повідомлялось про роботу ППО.

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Хмельницький Війна Росії проти України Вибух
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