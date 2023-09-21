Ракетна небезпека. У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу
Повітряна тривога була оголошена в багатьох областях України, а також у Києві, в ніч проти 21 вересня через загрозу завдання російськими окупантами ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ та карти повітряних тривог.
Військові попереджають про загрозу пусків противником крилатих ракет із літаків Ту-95МС.
"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!" - йдеться в оголошенні.
Також у ПС закликають жителів областей, де зазвучали сигнали, не ігнорувати небезпеку та прямувати до укриттів. Про це просять і представники влади регіонів, де оголосили повітряну тривогу.
Крім того, моніторингові групи пишуть про те, що попередньо російська стратегічна авіація вже здійснила запуск ракет.
Розширення тривог та групи ракет
Пізніше в командуванні ПС заявили, що група ракет ворога рухається зі сходу у південно-західному напрямку, а друга група ракет рухається у напрямку Сумської області.
Військові зауважили, що їх курс може змінюватись.
Повітряні атаки РФ по Україні
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по містах України ракетами та дронами-камікадзе. Минула масштабна повітряна атака сталася у ніч проти 20 вересня.
Нагадаємо, тоді Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами та про пуски кількох груп "Шахедів". Пізніше у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а у деяких регіонах чули вибухи через роботу ППО. На ранок у Генштабі повідомили кількість збитих безпілотників.
Проте у Полтавській області були влучання. Ворожий дрон вдарив у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там виникла пожежа, роботу заводу тимчасово припинено. Інформації про постраждалих поки немає.
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