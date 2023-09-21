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Ракетна небезпека. У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Четвер 21 вересня 2023 04:41
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Ракетна небезпека. У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була оголошена в багатьох областях України, а також у Києві, в ніч проти 21 вересня через загрозу завдання російськими окупантами ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ та карти повітряних тривог.

Військові попереджають про загрозу пусків противником крилатих ракет із літаків Ту-95МС.

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!" - йдеться в оголошенні.

Також у ПС закликають жителів областей, де зазвучали сигнали, не ігнорувати небезпеку та прямувати до укриттів. Про це просять і представники влади регіонів, де оголосили повітряну тривогу.

Крім того, моніторингові групи пишуть про те, що попередньо російська стратегічна авіація вже здійснила запуск ракет.

Розширення тривог та групи ракет

Пізніше в командуванні ПС заявили, що група ракет ворога рухається зі сходу у південно-західному напрямку, а друга група ракет рухається у напрямку Сумської області.

Військові зауважили, що їх курс може змінюватись.

Ракетна небезпека. У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по містах України ракетами та дронами-камікадзе. Минула масштабна повітряна атака сталася у ніч проти 20 вересня.

Нагадаємо, тоді Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами та про пуски кількох груп "Шахедів". Пізніше у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а у деяких регіонах чули вибухи через роботу ППО. На ранок у Генштабі повідомили кількість збитих безпілотників.

Проте у Полтавській області були влучання. Ворожий дрон вдарив у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там виникла пожежа, роботу заводу тимчасово припинено. Інформації про постраждалих поки немає.

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