ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака: в Черкаській області працює ППО

Четвер 21 вересня 2023 05:37
UA EN RU
Нічна атака: в Черкаській області працює ППО Фото: в Черкаській області працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Він зазначив, що в області працює ППО.

"Дотримуйтеся інформаційної гігієни - не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців", - написав Табурець.

Нічна атака 21 вересня

В ніч на 21 вересня росіяни здійснили чергову повітряну атаку по території України - вони запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. В Повітряних силах повідомили, що на нашу територію увійшло дві групи ракет: одна рухалась зі сходу у південно-західному напрямку, а друга - в напрямку Сумської області.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець попереджав мешканців регіону про небезпеку.

"Друзі, багато ракет, убезпечуємось!" - писав чиновник.

Пізніше стало відомо про рух ракет в сторону Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Війна Росії проти України вибухи Черкасская область
NEWS
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни