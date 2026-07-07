У Рівному дівчина "закрилась" у поштоматі: як її рятували (відео)

Головне: Що сталося : дівчина-підліток опинилася замкненою у поштоматі.

: дівчина-підліток опинилася замкненою у поштоматі. Локація : подія трапилась у місті Рівне, на вулиці Київській.

: подія трапилась у місті Рівне, на вулиці Київській. Як про це стало відомо : схвильований підліток звернувся до Служби порятунку о 6-й годині ранку 7 липня 2026 року.

: схвильований підліток звернувся до Служби порятунку о 6-й годині ранку 7 липня 2026 року. Порятунок : бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини відкрили комірку за допомогою спецзасобів.

: бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини відкрили комірку за допомогою спецзасобів. Стан дівчини: допомога медиків не знадобилася, вона не постраждала.

Коли та як рятувальники дізнались про дівчину в поштоматі

"У Рівному рятувальники визволили дівчину, яка опинилася зачиненою в поштоматі", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що "незвичне повідомлення" до Служби порятунку Рівненської області надійшло о 6 годині ранку вівторка, 7 липня.

Повідомив про ситуацію, що склалась, "схвильований підліток".

"Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина", - поділились у ДСНС.

Зазначається, що самостійно відкрити комірку він не зміг.

Отже, звернувся по допомогу до рятувальників.

Поштомат, в якому застрягла дівчина (кадр із відео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

Як рятувальники визволяли дівчину з поштомата

Українцям розповіли, що на місце незвичайної події оперативно прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники:

швидко відкрили комірку;

визволили дівчину.

Порятунок дівчини з поштомату (кадр із відео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

"На щастя, медична допомога їй не знадобилася", - констатували в Головному управління ДСНС у Рівненській області.

Наголошується також, що рятувальники готові прийти на допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації - навіть якщо вона здається незвичною.

"Не зволікайте звертатися за номером 101, коли існує загроза життю чи здоров'ю", - підсумували у ДСНС.