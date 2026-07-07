У Рівному дівчина "закрилась" у поштоматі: як її рятували (відео)

У місті Рівне трапилась незвичайна подія. 15-річна дівчина опинилася зачиненою в звичайнісінькому поштоматі, тож на допомогу довелось викликати рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області.
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"У Рівному рятувальники визволили дівчину, яка опинилася зачиненою в поштоматі", - повідомили громадянам.
Уточнюється, що "незвичне повідомлення" до Служби порятунку Рівненської області надійшло о 6 годині ранку вівторка, 7 липня.
Повідомив про ситуацію, що склалась, "схвильований підліток".
"Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина", - поділились у ДСНС.
Зазначається, що самостійно відкрити комірку він не зміг.
Отже, звернувся по допомогу до рятувальників.
Українцям розповіли, що на місце незвичайної події оперативно прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.
За допомогою спеціального інструменту рятувальники:
"На щастя, медична допомога їй не знадобилася", - констатували в Головному управління ДСНС у Рівненській області.
Наголошується також, що рятувальники готові прийти на допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації - навіть якщо вона здається незвичною.
"Не зволікайте звертатися за номером 101, коли існує загроза життю чи здоров'ю", - підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Рівному чоловік 10 років проходив зі скалкою в носі.
Крім того, ми повідомляли, як в Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах".
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