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"Закарпатський Рапунцель". В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах"

П'ятниця 11 жовтня 2024 15:38
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"Закарпатський Рапунцель". В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах" ДСНС в Ужгороді рятувала хлопця, який заплутався в кущах (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Ірина Костенко

У четвер, 10 жовтня, 19-річний хлопець на околицях Ужгорода заплутався у кущах, підвернув ногу, перелякався та викликав рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.

Що сталось із хлопцем в Ужгороді

У ДСНС розповіли, що на околицях Ужгорода сталась "заплутана" історія.

"Вчора 19-річний мешканець обласного центру вирішив прогулятися в мікрорайоні Садовий, заплутався у кущах і підвернув ногу", - уточнили рятувальники.

Зазначається, що, перелякавшись, юнак "зателефонував в усі екстрені служби, які згадав".

&quot;Закарпатський Рапунцель&quot;. В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який &quot;заплутався в кущах&quot;

На допомогу хлопцю вирушили гірські рятувальники (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

"Від ДСНС за вказаними координатами прибули місцеві гірські рятувальники. Юнака деблокували, після чого його передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду", - повідомили у службі з надзвичайних ситуацій.

&quot;Закарпатський Рапунцель&quot;. В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який &quot;заплутався в кущах&quot;&quot;Закарпатський Рапунцель&quot;. В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який &quot;заплутався в кущах&quot;

&quot;Закарпатський Рапунцель&quot;. В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який &quot;заплутався в кущах&quot;

Допис прес-служби ДСНС і фото з місця події (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Реакція користувачів соцмережі

Користувачі соціальної мережі не залишились байдужими до такої події.

Під публікацією Головного управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook можна зустріти не лише осудливі, але й дещо кумедні коментарі:

  • "Заплутався в кущах"
  • "Закарпатський Рапунцель"
  • "Йоой, а то як? Де фото його, заплутаного в кущах? Як же то треба було заплутатись, щоб не могти вилізти"

На останній коментар відреагували навіть самі рятувальники.

"Кущі не виглядали особливо фотогенічно, тож були проти фотосесії", - відповіли у ДСНС.

&quot;Закарпатський Рапунцель&quot;. В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який &quot;заплутався в кущах&quot;

Деякі з коментарів під публікацією ДСНС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Нагадаємо, раніше рятувальники розповіли українцям про нову "невидиму загрозу" та алгоритм дій, аби вберегти життя.

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Ужгород ДСНС кущі Рятувальники
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