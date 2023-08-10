Деревина вже почала гнити: у Рівному чоловік 10 років проходив із скалкою в носі

У Рівне до лікарні потрапив чоловік у важкому стані. Зокрема, у носоглотці виявили дерев'яну скалку, яка вже почала гнити.

Про це повідомили на сайті Рівненської обласної лікарні імені Юрія Семенюка.

Деталі операції

52-річному пацієнту довелося робити операцію в два етапи, бо діагноз був надто важкий. Спочатку - гайморотомію зліва з видаленням стороннього тіла та санацію вогнища інфекції.

А вже на другому етапі - видалення стороннього тіла носоглотки - деревʼяної скалки.

Хірурги кажуть, що вже на операційному столі помітили покращення зі сторони лівого ока пацієнта, яке до операції неприродно випирало з орбіти.

Під час другого етапу операції довелося піднімати м’яке піднебіння і діставати дерев’яну скалку, що 10 років сиділа у носоглотці.

У Рівному в носоглотці виявили скалку, яка знаходилась там 10 років (фото: rokl.rv.ua)

Як скалка потрапила у носоглотку

Історія хвороби 52-річного чоловіка з Хмельницького непроста. 10 років тому пацієнт отримав важку відкриту черепно-мозкову травму - на нього впало дерево.

Після лікування чоловік одужав і не відчував жодних неприємних відчуттів.

Однак, нещодавно він впав з велосипеда, і після цього почалося запалення ока. Воно дуже збільшилось, почало випирати з орбіти і сильно боліло.

На КТ спеціалісти побачили стороннє тіло в носоглотці, яке знаходилося впритул до орбіти ока.

Після двох операцій пацієнт почувається добре, спостерігається позитивна динаміка.

Як правильно діставати скалку з пальця

Для дорослих скалка зазвичай завдає легкої незручності, але для дітей це може стати цілим болісним випробуванням. Однак, існує метод, який допоможе легко дістати скалку з пальця.

Для цього знадобиться:

дезінфікаційний засіб (антисептик, розчин спирту)

пінцет

пластир чи бинт

Незалежно від того, наскільки глибока скалка, якщо вона досить виступає з поверхні шкіри, ви зможете витягнути скалку за допомогою пінцету.

Візьміть невеликий пінцет (косметичний), обробіть його антисептиком чи розчином спирту. Акуратно тягніть скалку за кінчик, дотримуючись кута, під яким вона загналася під шкіру.

Продезінфікуйте ранку, що залишилася від скалки, а зверху заклейте її пластиром.