В Ровно девушка "закрылась" в почтмате: как ее спасали (видео)

Главное: Что произошло : девушка-подросток оказалась запертой в почтмате.

: девушка-подросток оказалась запертой в почтмате. Локация : событие произошло в городе Ровно, на улице Киевской.

: событие произошло в городе Ровно, на улице Киевской. Как об этом стало известно : взволнованный подросток обратился в Службу спасения в 6 часов утра 7 июля 2026 года.

: взволнованный подросток обратился в Службу спасения в 6 часов утра 7 июля 2026 года. Спасение : бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части открыли ячейку с помощью спецсредств.

: бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части открыли ячейку с помощью спецсредств. Состояние девушки: помощь медиков не понадобилась, она не пострадала.

Когда и как спасатели узнали о девушке в почтмате

"В Ровно спасатели освободили девушку, которая оказалась заперта в почтамате", - сообщили гражданам.

Уточняется, что "необычное сообщение" в Службу спасения Ровенской области поступило в 6 часов утра вторника, 7 июля.

Сообщил о сложившейся ситуации "взволнованный подросток".

"Парень рассказал, что на улице Киевской в городе Ровно в ячейке почтомата оказалась закрытой девушка", - поделились в ГСЧС.

Отмечается, что самостоятельно открыть ячейку он не смог.

Следовательно, обратился за помощью к спасателям.

Почтомат, в котором застряла девушка (кадр из видео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

Как спасатели освобождали девушку из почтомата

Украинцам рассказали, что на место необычного события оперативно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части.

С помощью специального инструмента спасатели:

быстро открыли ячейку;

вызволили девушку.

Спасение девушки из почтомата (кадр из видео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

"К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась", - констатировали в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.

Подчеркивается также, что спасатели готовы прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации - даже если она кажется необычной.

"Не медлите обращаться по номеру 101, когда существует угроза жизни или здоровью", - подытожили в ГСЧС.