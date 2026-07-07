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В Ровно девушка "закрылась" в почтмате: как ее спасали (видео)

13:56 07.07.2026 Вт
2 мин
Освобождать 15-летнего подростка из необычной "ловушки" пришлось специалистам ГСЧС
aimg Ирина Костенко
Почтомат в Ровно неожиданно стал ловушкой для подростка (фото иллюстративное: novaposhta.ua)

В городе Ровно произошло необычное событие. 15-летняя девушка оказалась запертой в самом обычном почтомате, поэтому на помощь пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.

Главное:

  • Что произошло: девушка-подросток оказалась запертой в почтмате.
  • Локация: событие произошло в городе Ровно, на улице Киевской.
  • Как об этом стало известно: взволнованный подросток обратился в Службу спасения в 6 часов утра 7 июля 2026 года.
  • Спасение: бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части открыли ячейку с помощью спецсредств.
  • Состояние девушки: помощь медиков не понадобилась, она не пострадала.

Когда и как спасатели узнали о девушке в почтмате

"В Ровно спасатели освободили девушку, которая оказалась заперта в почтамате", - сообщили гражданам.

Уточняется, что "необычное сообщение" в Службу спасения Ровенской области поступило в 6 часов утра вторника, 7 июля.

Сообщил о сложившейся ситуации "взволнованный подросток".

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"Парень рассказал, что на улице Киевской в городе Ровно в ячейке почтомата оказалась закрытой девушка", - поделились в ГСЧС.

Отмечается, что самостоятельно открыть ячейку он не смог.

Следовательно, обратился за помощью к спасателям.

Почтомат, в котором застряла девушка (кадр из видео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

Как спасатели освобождали девушку из почтомата

Украинцам рассказали, что на место необычного события оперативно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части.

С помощью специального инструмента спасатели:

  • быстро открыли ячейку;
  • вызволили девушку.

Спасение девушки из почтомата (кадр из видео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

"К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась", - констатировали в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.

Подчеркивается также, что спасатели готовы прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации - даже если она кажется необычной.

"Не медлите обращаться по номеру 101, когда существует угроза жизни или здоровью", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Ровно мужчина 10 лет проходил с занозой в носу.

Кроме того, мы сообщали, как в Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах".

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