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У Рівному дівчина "закрилась" у поштоматі: як її рятували (відео)

13:56 07.07.2026 Вт
2 хв
Звільняти 15-річного підлітка з незвичної "пастки" довелось спеціалістам ДСНС
aimg Ірина Костенко
У Рівному дівчина "закрилась" у поштоматі: як її рятували (відео) Поштомат у Рівному неочікувано став пасткою для підлітка (фото ілюстративне: novaposhta.ua)
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У місті Рівне трапилась незвичайна подія. 15-річна дівчина опинилася зачиненою в звичайнісінькому поштоматі, тож на допомогу довелось викликати рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Головне:

  • Що сталося: дівчина-підліток опинилася замкненою у поштоматі.
  • Локація: подія трапилась у місті Рівне, на вулиці Київській.
  • Як про це стало відомо: схвильований підліток звернувся до Служби порятунку о 6-й годині ранку 7 липня 2026 року.
  • Порятунок: бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини відкрили комірку за допомогою спецзасобів.
  • Стан дівчини: допомога медиків не знадобилася, вона не постраждала.

Коли та як рятувальники дізнались про дівчину в поштоматі

"У Рівному рятувальники визволили дівчину, яка опинилася зачиненою в поштоматі", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що "незвичне повідомлення" до Служби порятунку Рівненської області надійшло о 6 годині ранку вівторка, 7 липня.

Повідомив про ситуацію, що склалась, "схвильований підліток".

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"Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина", - поділились у ДСНС.

Зазначається, що самостійно відкрити комірку він не зміг.

Отже, звернувся по допомогу до рятувальників.

У Рівному дівчина &quot;закрилась&quot; у поштоматі: як її рятували (відео)Поштомат, в якому застрягла дівчина (кадр із відео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

Як рятувальники визволяли дівчину з поштомата

Українцям розповіли, що на місце незвичайної події оперативно прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники:

  • швидко відкрили комірку;
  • визволили дівчину.

У Рівному дівчина &quot;закрилась&quot; у поштоматі: як її рятували (відео)Порятунок дівчини з поштомату (кадр із відео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

"На щастя, медична допомога їй не знадобилася", - констатували в Головному управління ДСНС у Рівненській області.

Наголошується також, що рятувальники готові прийти на допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації - навіть якщо вона здається незвичною.

"Не зволікайте звертатися за номером 101, коли існує загроза життю чи здоров'ю", - підсумували у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Рівному чоловік 10 років проходив зі скалкою в носі.

Крім того, ми повідомляли, як в Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах".

Читайте також, як "Нова пошта" перетворила поштомати у торгових центрах на зручні камери схову.

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