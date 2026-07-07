ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Ровно девушка "закрылась" в почтмате: как ее спасали (видео)

13:56 07.07.2026 Вт
2 мин
Освобождать 15-летнего подростка из необычной "ловушки" пришлось специалистам ГСЧС
aimg Ирина Костенко
В Ровно девушка "закрылась" в почтмате: как ее спасали (видео) Почтомат в Ровно неожиданно стал ловушкой для подростка (фото иллюстративное: novaposhta.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В городе Ровно произошло необычное событие. 15-летняя девушка оказалась запертой в самом обычном почтомате, поэтому на помощь пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.

Главное:

  • Что произошло: девушка-подросток оказалась запертой в почтмате.
  • Локация: событие произошло в городе Ровно, на улице Киевской.
  • Как об этом стало известно: взволнованный подросток обратился в Службу спасения в 6 часов утра 7 июля 2026 года.
  • Спасение: бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части открыли ячейку с помощью спецсредств.
  • Состояние девушки: помощь медиков не понадобилась, она не пострадала.

Когда и как спасатели узнали о девушке в почтмате

"В Ровно спасатели освободили девушку, которая оказалась заперта в почтамате", - сообщили гражданам.

Уточняется, что "необычное сообщение" в Службу спасения Ровенской области поступило в 6 часов утра вторника, 7 июля.

Сообщил о сложившейся ситуации "взволнованный подросток".

Читайте также: "Крик из стены": в Киеве мужчина застрял в вентиляции между этажами дома (фото, видео)

"Парень рассказал, что на улице Киевской в городе Ровно в ячейке почтомата оказалась закрытой девушка", - поделились в ГСЧС.

Отмечается, что самостоятельно открыть ячейку он не смог.

Следовательно, обратился за помощью к спасателям.

В Ровно девушка &quot;закрылась&quot; в почтмате: как ее спасали (видео)Почтомат, в котором застряла девушка (кадр из видео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

Как спасатели освобождали девушку из почтомата

Украинцам рассказали, что на место необычного события оперативно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части.

С помощью специального инструмента спасатели:

  • быстро открыли ячейку;
  • вызволили девушку.

В Ровно девушка &quot;закрылась&quot; в почтмате: как ее спасали (видео)Спасение девушки из почтомата (кадр из видео: youtube.com/@DSNS_Rivne)

"К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась", - констатировали в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.

Подчеркивается также, что спасатели готовы прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации - даже если она кажется необычной.

"Не медлите обращаться по номеру 101, когда существует угроза жизни или здоровью", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Ровно мужчина 10 лет проходил с занозой в носу.

Кроме того, мы сообщали, как в Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах".

Читайте также, как "Новая почта" превратила почтаматы в торговых центрах в удобные камеры хранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ровно ГСЧС Нова пошта дівчинка посилки Правила поведения Правила безопасности Дети Спасатели Подростки
Новости
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни