В Ровно девушка "закрылась" в почтмате: как ее спасали (видео)
В городе Ровно произошло необычное событие. 15-летняя девушка оказалась запертой в самом обычном почтомате, поэтому на помощь пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.
Главное:
- Что произошло: девушка-подросток оказалась запертой в почтмате.
- Локация: событие произошло в городе Ровно, на улице Киевской.
- Как об этом стало известно: взволнованный подросток обратился в Службу спасения в 6 часов утра 7 июля 2026 года.
- Спасение: бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части открыли ячейку с помощью спецсредств.
- Состояние девушки: помощь медиков не понадобилась, она не пострадала.
Когда и как спасатели узнали о девушке в почтмате
"В Ровно спасатели освободили девушку, которая оказалась заперта в почтамате", - сообщили гражданам.
Уточняется, что "необычное сообщение" в Службу спасения Ровенской области поступило в 6 часов утра вторника, 7 июля.
Сообщил о сложившейся ситуации "взволнованный подросток".
"Парень рассказал, что на улице Киевской в городе Ровно в ячейке почтомата оказалась закрытой девушка", - поделились в ГСЧС.
Отмечается, что самостоятельно открыть ячейку он не смог.
Следовательно, обратился за помощью к спасателям.
Почтомат, в котором застряла девушка (кадр из видео: youtube.com/@DSNS_Rivne)
Как спасатели освобождали девушку из почтомата
Украинцам рассказали, что на место необычного события оперативно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части.
С помощью специального инструмента спасатели:
- быстро открыли ячейку;
- вызволили девушку.
Спасение девушки из почтомата (кадр из видео: youtube.com/@DSNS_Rivne)
"К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась", - констатировали в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.
Подчеркивается также, что спасатели готовы прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации - даже если она кажется необычной.
"Не медлите обращаться по номеру 101, когда существует угроза жизни или здоровью", - подытожили в ГСЧС.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Ровно мужчина 10 лет проходил с занозой в носу.
Кроме того, мы сообщали, как в Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах".
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