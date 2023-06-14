Рівні учасники за столом. Столтенберг розповів, що означало б створення Ради Україна - НАТО

Зазначимо, що наразі існує такий формат співпраці нашої держави з Альянсом, як Комісія Україна - НАТО. Комісія слугує форумом для консультацій між членами Альянсу та Україною з питань безпеки, що становлять спільний інтерес. На ній не ухвалюють жодні рішення.

"Якщо союзники домовляться створити Раду НАТО - Україна, це означало б, що це буде 32 рівних учасників за одним столом, і що це орган, який може ухвалювати рішення", - сказав Столтенбрег.

Він пояснив, що Рада НАТО - Україна - це структура для набагато глибшої співпраці та ухвалення спільних рішень. За його словами, це означало б значне зміцнення політичного партнерства між Україною і союзниками у НАТО.

Як повідомляло видання Euracitiv, у разі створення такої структури Україна могла б скликати зустрічі, коли забажає. Це також стало б початком для широкого кола нових сфер співпраці.

Формат співпраці Рада НАТО - Україна може включати більший обмін розвідданими, а також проведення спільних навчань, консультацій, інвестиції в оборонну промисловість та роботу над взаємосумісністю між збройними силами.

Створення Ради Україна - НАТО сприяло б формуванню України як майбутнього члену Альянсу.

Вступ України до НАТО

Україна хотіла б отримати "чіткий графік вступу" до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Окрім того, нещодавно Столтенберг заявив, що НАТО подасть чіткий сигнал про те, що готове прийняти Україну до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що до вступу Україні також потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

ЗМІ повідомляли, що США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель гарантій безпеки.

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