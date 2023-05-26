НАТО хоче підвищити статус України як партнера, не пропонуючи швидкого членства, - ЗМІ

Члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство. Проте будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euracitiv .

Зазначається, що заявка України на вступ до НАТО поки що залишилася без відповіді, але, ймовірно, буде основною темою Вільнюського саміту Альянсу в липні. Тим часом набуває підтримки ідея підвищити статус України в НАТО.

Наразі сторони зустрічаються в рамках Комісії Україна - НАТО, яка керує діяльністю співпраці та є форумом для консультацій між членами Альянсу та Україною з питань безпеки, що становлять спільний інтерес.

При цьому країни НАТО прагнуть підвищити статус України у своїх відносинах шляхом створення Ради Україна - НАТО, що стане першим кроком у зміцненні політичного партнерства між Альянсом і Києвом.

Рада Україна - НАТО

Відповідно до плану, Україна буде "повноправним" членом за столом Ради Україна - НАТО, а не лише запрошена для обговорень, як передбачає Комісія Україна - НАТО.

Тоді Україна могла б скликати зустрічі, коли забажає, їй було б легше надавати пряму інформацію про ситуацію на полі бою. Це також відкриє двері для широкого кола нових сфер співпраці, яких раніше не існувало, повідомляє видання з посиланням на джерела.

Такий формат співпраці може включати більший обмін розвідданими, а також консультацій, спільних навчань, інвестиції в оборонну промисловість та роботу над взаємосумісністю між збройними силами України та державами-членами НАТО, що дасть Києву можливість узгодити комюніке та стандарти Альянсу.

Так само деякі країни-члени НАТО зазначили, що РФ має спільну Раду НАТО - Росія, хоча зустрічі більше не відбуваються, а їхній партнер Україна - ні.

Створення Ради Україна - НАТО сприяло б формуванню України як майбутнього члена Альянсу, що допомогло б максимально наблизити її до стандартів НАТО, щоб забезпечити плавний перехід, коли прийде час, вважають дипломати.

Саміт НАТО у Вільнюсі

У липневому саміті Альянсу Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу до НАТО, хоча країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе лише після завершення бойових дій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не бачить і не хоче альтернативи членству в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

До того ж Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Іноземні ЗМІ повідомляють, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США. За словами західних чиновників, така угода могла б змінити хід війни, а документ допоміг би просуватися Україні на шляху до НАТО.

Більше про те, що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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