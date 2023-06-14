Равные участники за столом. Столтенберг рассказал, что означало бы создание Совета Украина - НАТО

Отметим, что на данный момент существует такой формат сотрудничества нашего государства с Альянсом, как Комиссия Украина - НАТО. Комиссия служит форумом для консультаций между членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, которые представляют общий интерес. На ней не принимаются никакие решения.

"Если союзники договорятся создать Совет НАТО - Украина, это означало бы, что это будет 32 равных участника за одним столом, и что это орган, который может принимать решения", - сказал Столтенбрег.

Он объяснил, что Совет НАТО - Украина - это структура для гораздо более глубокого сотрудничества и принятия совместных решений. По его словам, это означало бы существенное укрепление политического партнерства между Украиной и союзниками в НАТО.

Как сообщало издание Euracitiv, в случае создания такой структуры Украина могла бы созывать встречи, когда пожелает. Это также стало бы началом для широкого круга новых сфер сотрудничества.

Формат сотрудничества Совет НАТО - Украина может включать в себя больший обмен разведданными, а также проведение совместных учений, консультаций, инвестиции в оборонную промышленность и работу над взаимосовместимостью между вооруженными силами.

Создание Совета Украина - НАТО способствовало бы формированию Украины как будущего члена Альянса.

Вступление Украины в НАТО

Украина хотела бы получить "четкий график вступления" в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме того, недавно Столтенберг заявил, что НАТО подаст четкий сигнал о том, что готово принять Украину в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для вступления Украины также нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

СМИ сообщали, что США могут предложить Украине израильскую модель гарантий безопасности.

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