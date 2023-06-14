НАТО на саміті подасть чіткий сигнал про те, що майбутнє України в Альянсі, - Столтенберг

Країни-члени НАТО на саміті у Вільнюсі в липні подадуть чіткий сигнал про те, що готові прийняти Україну до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми надішлемо сильне повідомлення щодо підтримки та солідарності з Україною, який подасть чіткий сигнал про те, що майбутнє України в НАТО", - сказав він.

Столтенберг також повідомив, що наразі у НАТО тривають консультації з приводу того, яким буде формулювання саміту про майбутнє приєднання України до Альянсу.

"Консультації тривають. Я впевнений, що ми знайдемо добре рішення на цьому саміті", - сказав він, давши зрозуміти, що поки союзники не погодили позицію щодо механізму руху України до НАТО.

При цьому союзники дійшли згоди щодо низки ключових позицій.

"Ми погодились, що двері НАТО відчинені… Ми також погодились, що Україна стане членом Альянсу", - сказав він.

Вступ України до НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" за результатами саміту.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Так, країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель гарантій безпеки. Водночас екс-голова НАТО Андерс Расмуссен вважає, що деякі країни можуть прийняти самостійне рішення щодо введення в Україну військ для допомоги у війні, якщо чіткі гарантії не будуть надані.

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