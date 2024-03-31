В Рівненській області вночі збили ракети "Іскандер" і Х-55: поліція показала фото уламків

В Рівненській області силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ під час відбиття російського ракетного удару цієї ночі були збиті дві цілі. Йдеться про ворожі "Іскандер" та Х-55.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Поліції Рівненької області.

Зазначається, що під час чергових російських атак протиповітряна оборона ЗСУ працювала у двох районах Рівненської області.

На місці збитих оборонцями українського неба ракет противника Х-55 та "Іскандер" працювали вибухотехніки слідчі та криміналісти.

"Правоохоронці задокументували події. Частину уламків вилучили та скеровуватимуть на експертизу", - передали в поліції.

У правоохоронних органах додали, що внаслідок ворожих повітряних атак в Рівненській області постраждалих немає.

Крім того, поліцейські оприлюднили фото уламків збитих російських ракет у регіоні.

Уламки збитих ППО ЗСУ у Рівненській області російських ракет 31 березня (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Нічна ракетна і дронова атака 31 березня

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 31 березня випустили по території Україні 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО ЗСУ збили 9 ракет типу Х-101/Х-555 та 9 "Шахедів".

Через падіння уламків збитого ударного безпілотника в Одеській області горів енергетичний об'єкт. Крім того, в Одесі та Одеському районі були відключення світла, виникли проблеми з водою у частині міста.

Також повідомлялося, що у під час нічної ворожої атаки уламки однієї з повітряних цілей пошкодили електроопору в Рівненській області.

У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки загинула людина.

Детальніше про наслідки нічної російської повітряної атаки - у матеріалі РБК-Україна.