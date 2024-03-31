В Рівненській області внаслідок нічної атаки є руйнування
Під час нічної атаки уламки однієї з повітряних цілей пошкодили електроопору в Рівненській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.
"В Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору. На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене", - пише голова ОВА.
У тому ж числі пошкоджень зазнав ФАП. Водночас ніхто з цивільних не постраждав
Ракетний обстріл 31 березня
Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:
- 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
- 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
- балістичною ракетою "Іскандер-М";
- керованою авіаційною ракетою Х-59.
До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 9 "Шахедів".
Усі наслідки нічної атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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