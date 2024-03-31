Фото: в Рівненській області внаслідок нічної атаки є руйнування (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час нічної атаки уламки однієї з повітряних цілей пошкодили електроопору в Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"В Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору. На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене", - пише голова ОВА. У тому ж числі пошкоджень зазнав ФАП. Водночас ніхто з цивільних не постраждав Ракетний обстріл 31 березня Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну: 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;

11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";

балістичною ракетою "Іскандер-М";

керованою авіаційною ракетою Х-59. До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби. Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;

9 "Шахедів". Усі наслідки нічної атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.