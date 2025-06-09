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На Рівненщині пролунали три вибухи на тлі загрози "Кинджалів"

Понеділок 09 червня 2025 09:25
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На Рівненщині пролунали три вибухи на тлі загрози "Кинджалів" Ілюстративне фото: у Рівному пролунали повторні вибухи на тлі ракетної атаки РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вранці понеділка, 9 червня на Рівненщині пролунали три вибухи під час ракетної атаки по території України.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вранці о 8:55 Повітряні сили повідомили про загрозу ракетної небезпеки по всій території України через зліт МіГ-31К.

Одразу була оголошена повітряна тривога через загрозу зі сходу на Сумщину.

Через деякий час, було відомо о 9:00, що "Кинджали" пішли у напрямку на Рівненську область.

Пізніше стало відомо що у Рівненській області було чутно три вибухи.

"Зранку ворог знову атакував Рівненщину. В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - написав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.

Повітряна тривога в Україні

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого МіГ-31К.

Наразі в усіх областях країни фіксується ракетна загроза "Кинджалів".

Нагадаємо, що о 5 ранку стало відомо про загрозу крилатих ракет, які запустила російська армія. Спочатку повідомлялось про їх рух через Чернігівську область у напрямку Києва.

Однак потім було уточнено, що декілька груп ракет рухались через Житомирську область у напрямку Рівного та області.

Також ми писали, що у Києві внаслідок російської дронової атаки, яку РФ здійснила в ніч на 9 червня, пошкоджено офісну будівлю.

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