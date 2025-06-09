На Рівненщині пролунали три вибухи на тлі загрози "Кинджалів"

Вранці понеділка, 9 червня на Рівненщині пролунали три вибухи під час ракетної атаки по території України.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вранці о 8:55 Повітряні сили повідомили про загрозу ракетної небезпеки по всій території України через зліт МіГ-31К.

Одразу була оголошена повітряна тривога через загрозу зі сходу на Сумщину.

Через деякий час, було відомо о 9:00, що "Кинджали" пішли у напрямку на Рівненську область.

Пізніше стало відомо що у Рівненській області було чутно три вибухи.

"Зранку ворог знову атакував Рівненщину. В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - написав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.