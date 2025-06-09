У Києві під час атаки РФ пошкоджено офіс: що відомо про перші наслідки

У Києві внаслідок російської дронової атаки, яку РФ здійснила в ніч на 9 червня, пошкоджено офісну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка .

Ткаченко закликав жителів залишатися в укриттях, оскільки на підльоті до столиці все ще є ворожі дрони, а в область залітають нові безпілотники.

За його словами, пошкоджень зазнала офісна будівля в Дарницькому районі української столиці. Ткаченко підкреслив, що на місце події вирушили оперативні служби.

Нічна атака РФ на Україну 9 червня

Нагадаємо, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через чергову атаку РФ. Перші БПЛА були зафіксовані ще о 19:43 у Сумській області. У Києві пролунали вибухи. У КМДА повідомили про роботу ППО.

Попередню масштабну атаку на українську столицю було здійснено в ніч на 6 червня. Тоді руйнування і пожежі було зафіксовано в шести районах Києва. Не обійшлося без загиблих і поранених.

Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.