У Рівному пролунали повторні вибухи на тлі ракетної атаки РФ

Вранці понеділка, 9 червня, у Рівному пролунали повторні вибухи під час ракетної атаки по території України.

Рано вранці Повітряні сили повідомили про загрозу крилатих ракет, які запустила російська армія. Спочатку повідомлялось про їх рух через Чернігівську область у напрямку Києва.

Однак потім було уточнено, що декілька груп ракет рухались через Житомирську область у напрямку Рівного та області.

Пізніше у Рівному було чути звуки вибухів.

Варто нагадати, що незадовго до цього Рівне та область перебували під масованою атакою ворожих безпілотників, тоді ж повідомлялось про загрозу балістики. А монітори писали про вибухи у рівному.

Масована атака по території України 9 червня

Наразі Україна перебуває під масованою дроновою атакою. У низці областей оголошено сигнал тривоги, працює ППО. Окрім цього повідомлялось, що росіяни завдали ракетного удару по території Одеської області.

Також ми писали, що у Києві внаслідок російської дронової атаки, яку РФ здійснила в ніч на 9 червня, пошкоджено офісну будівлю.