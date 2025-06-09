В Україні оголошено масштабну тривогу, попереджають про пуск ракет
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого МіГ-31К та пуск ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 08:58 повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: повітряна тривога станом на 08:58 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Зокрема відомство попереджає про ракети, які наразі рухаються у напрямку Рівненської області.
Обстріли України з боку Росії
Росія систематично обстрілює територію України, використовуючи широкий арсенал засобів ураження - від ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів) до артилерії та ударних дронів. Основною метою таких атак часто стають цивільні об’єкти - житлові будинки, медичні установи, об’єкти енергетики та інфраструктури.
Особливо інтенсивно ворог застосовує дрони, які запускає практично щонічно, влаштовуючи масовані атаки по різних регіонах країни. Наприклад, у ніч на 8 червня росіяни запустили 49 "Шахедів" й декілька ракет.
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