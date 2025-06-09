На Ровенщине прогремели три взрыва на фоне угрозы "Кинжалов"

Утром понедельника, 9 июня на Ровенщине прогремели три взрыва во время ракетной атаки по территории Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Утром в 8:55 Воздушные силы сообщили об угрозе ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К.

Сразу была объявлена воздушная тревога из-за угрозы с востока на Сумщину.

Через некоторое время, было известно в 9:00, что "Кинжалы" пошли по направлению на Ровенскую область.

Позже стало известно, что в Ровенской области было слышно три взрыва.

"Утром враг снова атаковал Ровенскую область. В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет", - написал начальник Ровенской ОГА Александр Коваль в Telegram.