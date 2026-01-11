UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Рівненьку область усю добу атакували дрони, є пошкодження інфраструктури, - ОВА

Ілюстративне фото: іранський безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Рівненську область впродовж усієї доби 11 січня атакували ударні безпілотники російських окупантів. Обійшлося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Александра Коваля.

"Сьогодні був важкий день для Рівненщини. Ворог майже упродовж доби атакував наші північні райони. На щастя, люди не постраждали", - написав він.

За словами Коваля, внаслідок атак росіян є ушкодження інфраструктури. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків атак Росії.

"Втім, маємо ушкодження інфраструктури. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Тримаймося. У стійкості та єдності наша сила", - зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 11 січня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 125 ворожих безпілотників, було зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Внаслідок нічних російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Отримали поранення працівники "Укрзалізниці", а десятки поїздів курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Також особливо активно окупанти атакували Житомирську область та Рівненщину. На Житомирщині ворог пошкодив критичну інфраструктуру. Рівненська область перебувала під атакою майже добу - вдень 11 січня продовжувала надходити інформація про атаки дронів та повітряні тривоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
РівнеРівненська областьВійна в УкраїніДрони