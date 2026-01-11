Ровенскую область все сутки атаковали дроны, есть повреждения инфраструктуры, - ОВА

"Сегодня был тяжелый день для Ровенской области. Враг почти в течение суток атаковал наши северные районы. К счастью, люди не пострадали", - написал он.

По словам Коваля, в результате атак россиян есть повреждения инфраструктуры. Службы уже работают над ликвидацией последствий атак России.

"Впрочем, имеем повреждения инфраструктуры. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий, давайте держаться. В стойкости и единстве наша сила", - отметил руководитель ОВА.