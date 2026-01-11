Ровенскую область все сутки атаковали дроны, есть повреждения инфраструктуры, - ОВА

Ровенскую область в течение всех суток 11 января атаковали ударные беспилотники российских оккупантов. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОГА Александра Коваля.
"Сегодня был тяжелый день для Ровенской области. Враг почти в течение суток атаковал наши северные районы. К счастью, люди не пострадали", - написал он.
По словам Коваля, в результате атак россиян есть повреждения инфраструктуры. Службы уже работают над ликвидацией последствий атак России.
"Впрочем, имеем повреждения инфраструктуры. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий, давайте держаться. В стойкости и единстве наша сила", - отметил руководитель ОВА.
Напомним, что в ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 125 вражеских беспилотников, было зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Вследствие ночных российских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Получили ранения работники "Укрзализныци", а десятки поездов курсируют с задержками и измененными маршрутами.
Также особенно активно оккупанты атаковали Житомирскую область и Ровенскую область. На Житомирщине враг повредил критическую инфраструктуру. Ровенская область находилась под атакой почти сутки - днем 11 января продолжала поступать информация об атаках дронов и воздушных тревогах.