Рівненьку область усю добу атакували дрони, є пошкодження інфраструктури, - ОВА
Рівненську область впродовж усієї доби 11 січня атакували ударні безпілотники російських окупантів. Обійшлося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Александра Коваля.
"Сьогодні був важкий день для Рівненщини. Ворог майже упродовж доби атакував наші північні райони. На щастя, люди не постраждали", - написав він.
За словами Коваля, внаслідок атак росіян є ушкодження інфраструктури. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків атак Росії.
"Втім, маємо ушкодження інфраструктури. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Тримаймося. У стійкості та єдності наша сила", - зазначив керівник ОВА.
Нагадаємо, що у ніч на 11 січня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 125 ворожих безпілотників, було зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Внаслідок нічних російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Отримали поранення працівники "Укрзалізниці", а десятки поїздів курсують із затримками та зміненими маршрутами.
Також особливо активно окупанти атакували Житомирську область та Рівненщину. На Житомирщині ворог пошкодив критичну інфраструктуру. Рівненська область перебувала під атакою майже добу - вдень 11 січня продовжувала надходити інформація про атаки дронів та повітряні тривоги.