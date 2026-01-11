Рівненьку область усю добу атакували дрони, є пошкодження інфраструктури, - ОВА

Рівненську область впродовж усієї доби 11 січня атакували ударні безпілотники російських окупантів. Обійшлося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Александра Коваля.

"Сьогодні був важкий день для Рівненщини. Ворог майже упродовж доби атакував наші північні райони. На щастя, люди не постраждали", - написав він.

За словами Коваля, внаслідок атак росіян є ушкодження інфраструктури. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків атак Росії.

"Втім, маємо ушкодження інфраструктури. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Тримаймося. У стійкості та єдності наша сила", - зазначив керівник ОВА.