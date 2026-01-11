ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ровенскую область все сутки атаковали дроны, есть повреждения инфраструктуры, - ОВА

Украина, Ровенская область, Воскресенье 11 января 2026 20:38
UA EN RU
Ровенскую область все сутки атаковали дроны, есть повреждения инфраструктуры, - ОВА Иллюстративное фото: иранский беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Ровенскую область в течение всех суток 11 января атаковали ударные беспилотники российских оккупантов. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОГА Александра Коваля.

"Сегодня был тяжелый день для Ровенской области. Враг почти в течение суток атаковал наши северные районы. К счастью, люди не пострадали", - написал он.

По словам Коваля, в результате атак россиян есть повреждения инфраструктуры. Службы уже работают над ликвидацией последствий атак России.

"Впрочем, имеем повреждения инфраструктуры. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий, давайте держаться. В стойкости и единстве наша сила", - отметил руководитель ОВА.

Напомним, что в ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 125 вражеских беспилотников, было зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Вследствие ночных российских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Получили ранения работники "Укрзализныци", а десятки поездов курсируют с задержками и измененными маршрутами.

Также особенно активно оккупанты атаковали Житомирскую область и Ровенскую область. На Житомирщине враг повредил критическую инфраструктуру. Ровенская область находилась под атакой почти сутки - днем 11 января продолжала поступать информация об атаках дронов и воздушных тревогах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Ровенская область Война в Украине Дрони
Новости
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка