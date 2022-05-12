Рискуют всем. Защитники Мариуполя пытаются атаковать оккупантов

Российские военные продолжают блокировать выходы из системы подземных переходов "Азовсталь", схему расположения которых "сдал" им руководитель смены завода. Несмотря на это, защитники Мариуполя не оставляют попыток контратаковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Если бы был способ их ослепить или сажать - нашим было бы гораздо легче. И не только в "Азовстали". Мы все в безвозмездном долгу перед ними", - добавил советник мэра.

По словам Андрющенко, одна из самых больших проблем - дроны.

"Вчера враг не принял попытки штурма по земле. Основная цель - блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем", - рассказал он.

Напомним, российские оккупанты окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабной войны против Украины. 1 мая началась эвакуация гражданских, которые долгое время находились в бомбоубежище на "Азовстали".

Позже россияне приступили к штурму завода. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

8 мая стало известно, что из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать 173 человек. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни.

При этом, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, на заводе еще оставалось более 100 гражданских. Позже гражданские все же покинули "Азовсталь".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что деблокировать "Азовсталь" военным путем невозможно, поэтому спасти наших военных, которые находятся на территории завода, можно только дипломатическим путем.

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