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Чиновника "Азовстали" подозревают в измене. Передал оккупантам схемы тоннелей

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Мариуполь, Вторник 10 мая 2022 14:37
Чиновника "Азовстали" подозревают в измене. Передал оккупантам схемы тоннелей Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности объявила о подозрении в государственной измене руководителю смены завода "Азовсталь", который "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Местный житель пророссийских взглядов ждал захватчиков.

"Он и предоставлял рашистам информацию о подземных хранилищах, которые полк "Азов" использует в качестве укреплений и мест дислокации при обороне Мариуполя", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате обстрелов РФ, на "Азовстали" есть раненные. Но помощь оказать им нет возможности, потому что защитники Мариуполя потеряли связь с полевым госпиталем.

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Мариуполь Азовсталь
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