Чиновника "Азовстали" подозревают в измене. Передал оккупантам схемы тоннелей
Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Служба безопасности объявила о подозрении в государственной измене руководителю смены завода "Азовсталь", который "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Местный житель пророссийских взглядов ждал захватчиков.
"Он и предоставлял рашистам информацию о подземных хранилищах, которые полк "Азов" использует в качестве укреплений и мест дислокации при обороне Мариуполя", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в результате обстрелов РФ, на "Азовстали" есть раненные. Но помощь оказать им нет возможности, потому что защитники Мариуполя потеряли связь с полевым госпиталем.