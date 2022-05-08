ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о спасении защитников Мариуполя: деблокировать "Азовсталь" боем сейчас невозможно

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 22:10
Зеленский о спасении защитников Мариуполя: деблокировать "Азовсталь" боем сейчас невозможно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня нет возможности деблокировать "Азовсталь" боем, чтобы спасти защитников Мариуполя. Российская Федерация готова обменивать военных только в случае плена в ходе обмена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса президента.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня", - заявил президент.

По словам президента, пока Украина не имеет такого тяжелого вооружения, которое бы позволило деблокировать Мариуполь боем.

Однако, он отметил, что нашей стороне все же удалось эвакуировать всех гражданских и добавил, что Россия не желает выпускать военных.

"Россия меняет военных только, если они пленные - на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации. Других ответов не существует", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, с "Азовстали" удалось спасти более трехсот человек - женщин, детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Мариуполь
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом