Зеленский о спасении защитников Мариуполя: деблокировать "Азовсталь" боем сейчас невозможно

Сегодня нет возможности деблокировать "Азовсталь" боем, чтобы спасти защитников Мариуполя. Российская Федерация готова обменивать военных только в случае плена в ходе обмена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса президента.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня", - заявил президент.

По словам президента, пока Украина не имеет такого тяжелого вооружения, которое бы позволило деблокировать Мариуполь боем.

Однако, он отметил, что нашей стороне все же удалось эвакуировать всех гражданских и добавил, что Россия не желает выпускать военных.

"Россия меняет военных только, если они пленные - на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации. Других ответов не существует", - заявил президент.