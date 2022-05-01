ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ситуация очень сложная. В ООН заявили, что проводят эвакуацию из "Азовстали"

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 01 мая 2022 17:26
Ситуация очень сложная. В ООН заявили, что проводят эвакуацию из "Азовстали" Фото: Эвакуация из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Представитель Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил проведение операции по эвакуации мирных жителей разрушенного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

ООН и Международный комитет Красного Креста совместно проводят эвакуацию людей с территории завода "Азовсталь". Операция также координируется с официальными лицами Украины и РФ.

Абреу назвал ситуацию "очень сложной" и отказался раскрывать подробности эвакуации. По данным ООН, ориентировочно 1000 гражданских скрывается в укрытиях под заводом.

Ранее оккупанты вывезли из блокадного Мариуполя более 50 человек. Людей отправили в фильтрационный лагерь в Безымянном, находящемся под контролем войск РФ.

К слову, российская армия увеличила количество живой силы под Изюмом Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь ООН Мариуполь эвакуация Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны