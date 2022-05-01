Ситуация очень сложная. В ООН заявили, что проводят эвакуацию из "Азовстали"

Представитель Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил проведение операции по эвакуации мирных жителей разрушенного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

ООН и Международный комитет Красного Креста совместно проводят эвакуацию людей с территории завода "Азовсталь". Операция также координируется с официальными лицами Украины и РФ.

Абреу назвал ситуацию "очень сложной" и отказался раскрывать подробности эвакуации. По данным ООН, ориентировочно 1000 гражданских скрывается в укрытиях под заводом.

Ранее оккупанты вывезли из блокадного Мариуполя более 50 человек. Людей отправили в фильтрационный лагерь в Безымянном, находящемся под контролем войск РФ.