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Риск конфликта между мировыми державами возрос, - генерал США

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Нью-Йорк, Воскресенье 22 мая 2022 05:41
Риск конфликта между мировыми державами возрос, - генерал США Фото: генерал США Марк Милли (apnews.com)
Автор: Артур Родивилов

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу, что риск серьезного конфликта между великими державами возрос. Соединенные Штаты вступают в мир, который становится более нестабильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Он подчеркнул, что мир "имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами".

"Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами - Россией и Китаем. Каждая из этих стран располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах", - заявил Милли.

На днях Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Военные обсудили проблемы в сфере безопасности.

Стоит заметить, что звонок состоялся после того, как министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе разговаривал со своим российским коллегой.

Ранее мы сообщали, что, по информации Пентагона, в течение ближайших недель ни у одной стороны не ожидается серьезных достижений на поле боя. Однако в НАТО продолжаются дискуссии, сможет ли Киев вернуть Крым.

Также мы писали, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, отменят исключение из антироссийских санкций, которое позволяло РФ продолжать выплаты долговых обязательств во избежание дефолта.

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