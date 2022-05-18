США готовятся заблокировать выплаты РФ по государственному долгу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен допустила блокировку выплат России по долгу со следующей недели. Она дала понять, что 25 мая все санкционные исключения будут отменены.

"Окончательного решения по этому вопросу еще не было. Но я считаю, что это вряд ли продолжится", – заявила министр.

Именно 25 мая завершается срок действия лицензии, выданной американским Управлением контроля за иностранными активами для получения платежей по ценным бумагам РФ.

В конце мая Россия должна рассчитаться по двум выпускам еврооблигаций. Потеря лицензии серьезно повысит риск ее дефолта. Тем не менее, Йеллен напомнила, что исключение сразу было задумано как временное.

"У России сейчас нет возможности занимать на мировых финансовых рынках. Она не имеет доступа к рынкам капитала. Если Россия не сможет найти законный способ осуществить эти платежи и не выполнит свои долговые обязательства, то это вряд ли существенно повлияет на ситуацию внутри России. Они уже отрезаны от глобальных рынков капитала, и это будет продолжаться", – резюмировала глава Минфина США.