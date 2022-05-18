ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Война в Украине. Пентагон не ожидает существенных изменений на фронте в ближайшие недели

Новина українською →
Украина, Среда 18 мая 2022 21:43
Война в Украине. Пентагон не ожидает существенных изменений на фронте в ближайшие недели Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В течение ближайших недель ни у одной стороны не ожидается серьезных достижений на поле боя. Однако в НАТО продолжаются дискуссии, сможет ли Киев вернуть Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

НАТО не ожидает значительных достижений для любой стороны на поле боя в Украине в ближайшие недели. Об этом сказал CNN сказал военный чиновник НАТО.

"Я думаю, что мы на некоторое время будем в тупике", - сказал чиновник.

По его словам, нынешнее обсуждение в НАТО заключается в том, что ситуация существенно изменилась в пользу Украины, и дебаты в кругах НАТО сейчас продолжаются относительно того, сможет ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией.

Напомним, в среду, 18 мая, президент США Джо Байден встретится с лидерами Швеции и Финляндии. Темой для встречи станет подача заявок о вступлении в НАТО и доппомощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины