Война в Украине. Пентагон не ожидает существенных изменений на фронте в ближайшие недели
В течение ближайших недель ни у одной стороны не ожидается серьезных достижений на поле боя. Однако в НАТО продолжаются дискуссии, сможет ли Киев вернуть Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
НАТО не ожидает значительных достижений для любой стороны на поле боя в Украине в ближайшие недели. Об этом сказал CNN сказал военный чиновник НАТО.
"Я думаю, что мы на некоторое время будем в тупике", - сказал чиновник.
По его словам, нынешнее обсуждение в НАТО заключается в том, что ситуация существенно изменилась в пользу Украины, и дебаты в кругах НАТО сейчас продолжаются относительно того, сможет ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией.
Напомним, в среду, 18 мая, президент США Джо Байден встретится с лидерами Швеции и Финляндии. Темой для встречи станет подача заявок о вступлении в НАТО и доппомощь Украине.
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