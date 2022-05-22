ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ризик конфлікту між світовими державами зріс, - генерал США

Новость на русском →
Нью-Йорк, Неділя 22 травня 2022 05:41
Ризик конфлікту між світовими державами зріс, - генерал США Фото: генерал США Марк Міллі (apnews.com)
Автор: Артур Родивилов

Голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі заявив у суботу, що ризик серйозного конфлікту між великими державами зріс. Сполучені Штати вступають у світ, який стає більш нестабільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Він підкреслив, що світ "має потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами".

"Ми стикаємося зараз з двома світовими державами - Росією і Китаєм. Кожна з цих країн має значний військовий потенціал і невідступно має намір змінити нинішній порядок, заснований на правилах", - заявив Міллі.

Днями Міллі провів телефонну розмову з главою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Військові обговорили проблеми у сфері безпеки.

Варто зауважити, що дзвінок відбувся після того, як міністр оборони США Ллойд Остін минулого тижня розмовляв зі своїм російським колегою.

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Пентагону, протягом найближчих тижнів у жодної сторони не очікується серйозних досягнень на полі бою. Однак в НАТО тривають дискусії, Чи зможе Київ повернути Крим.

Також ми писали, що Сполучені Штати, найімовірніше, скасують виключення з антиросійських санкцій, яке дозволяло РФ продовжувати виплати боргових зобов'язань, щоб уникнути дефолту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон
NEWS
Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука
Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків