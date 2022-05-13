Впервые с начала войны в Украине: глава Пентагона провел переговоры с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала войны в Украине провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Глава Пентагона призвал его немедленно прекратить боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.