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"Рішучий протест". Польського дипломата викликали до МЗС Білорусі через закриття пункту пропуску

Фото: польського дипломата викликали до МЗС Білорусі через закриття пункту пропуску (facebook.com/belarusmfa)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Тимчасово повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі через закриття пункту пропуску "Бобрівники - Берестовиця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Ніва".

Зазначається, що Войцеховському оголосили "рішучий протест" через озвучені керівництвом Польщі плани щодо призупинення рух на КПП "Бобрівники - Берестовиця" 10 лютого з 14:00 за білоруським часом (13:00 за Києвом).

Так,

Польща вирішила закрити прикордонний перехід із Білоруссю з метою безпеки.

До того ж, Польща хоче ввести нові санкції проти громадян Білорусі.

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