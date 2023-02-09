Польща має намір запровадити нові санкції проти громадян Білорусі
Влада Польщі має намір запровадити нові санкції проти громадян Білорусії. Приводом стало "рішення" Гродненського обласного суду, який засудив журналіста міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Андрія Почобута на 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови МВС Польщі Маріуша Каміньського.
"Я доручив своїм службам підготувати заявки на включення до списку санкцій чергових осіб, пов'язаних з режимом Олександра Лукашенка, відповідальних за репресії проти поляків у Білорусії", - написав Каміньський.
Почобута було затримано навесні 2021 року, у жовтні 2022 року його було включено Комітетом державної безпеки Білорусі до переліку "осіб та організацій, причетних до терористичної діяльності". Громадянина Польщі судили за наступними "звинуваченнями":
- Публічні заклики до здійснення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, та розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики, вчинені з використанням засобів масової інформації та глобальної комп'ютерної мережі Інтернет;
- Навмисні дії, спрямованих на порушення національної, релігійної та іншої соціальної ворожнечі.
МЗС Польщі виступило із заявою, назвавши рішення суду щодо Почобута несправедливим і закликавши звільнити журналіста.
Нагадаємо, що в Європейській комісії розпочались консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакету санкції проти Росії, але й щодо обмежень проти Білорусі.
Європейський союз пропонує ввести новий пакет санкцій стосовно Білорусі. Обмеження можуть бути такої ж сили, як ті, що зараз накладено на Росію.
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