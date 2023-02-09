ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю

Новость на русском →
Польша, Четвер 09 лютого 2023 12:46
Польща закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю Фото: з 10 лютого Польща закриває пропускний пункт "Бобровники-Берестовиця" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З 10 лютого Польща закриває прикордонний перехід із Білоруссю "Бобрівники - Берестовиця". Таке рішення було ухвалено з метою безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови МВС Польщі Маріуша Камінського.

"Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення з 10 лютого цього року, починаючи з 12:00 рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Крім того, Польща незабаром почне будувати загородження на кордоні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польща
NEWS
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів