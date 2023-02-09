Польща закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю

З 10 лютого Польща закриває прикордонний перехід із Білоруссю "Бобрівники - Берестовиця". Таке рішення було ухвалено з метою безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови МВС Польщі Маріуша Камінського.

"Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення з 10 лютого цього року, починаючи з 12:00 рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Крім того, Польща незабаром почне будувати загородження на кордоні з Росією.