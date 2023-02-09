Польща закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю
Фото: з 10 лютого Польща закриває пропускний пункт "Бобровники-Берестовиця" (GettyImages)
З 10 лютого Польща закриває прикордонний перехід із Білоруссю "Бобрівники - Берестовиця". Таке рішення було ухвалено з метою безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови МВС Польщі Маріуша Камінського.
"Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення з 10 лютого цього року, починаючи з 12:00 рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках", - написав він.
Як повідомлялося раніше, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.
Крім того, Польща незабаром почне будувати загородження на кордоні з Росією.
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