"Решительный протест". Польского дипломата вызвали в МИД Беларуси из-за закрытия пункта пропуска

Временно поверенного по делам Польши Мартина Войцеховского вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси из-за закрытия пункта пропуска "Бобровники - Берестовица".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".
Отмечается, что Войцеховскому объявили "решительный протест" из-за озвученных руководством Польши планов по приостановлению движения на КПП "Бобровники - Берестовица" 10 февраля с 14:00 по белорусскому времени (13:00 по Киеву).
Так,
Польша решила закрыть пограничный переход с Беларусью в целях безопасности.
К тому же, Польша хочет ввести новые санкции против граждан Беларуси.
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