За рішенням Ставки. Одеського обласного "воєнкома" Борисова звільнили з посади

"Наразі відбувається процедура, вона має певну протяжність у часі, передачу посади і подальшу планову реалізацію офіцера", - йдеться у заяві.

Зазначається, що відбулось відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України від 23.06.2023.

Борисов обіймав посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. Очолювати ТЦК тепер буде заступник Борисова.

"Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення і провадження, які були порушені, вони тривають, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", - додала Гуменюк.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Останній підозрюється в продажі "білих квитків". Після цього його було відсторонено від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;

родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Він дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома".