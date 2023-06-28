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По решению Ставки. Одесского областного "военкома" Борисова уволили с должности

Фото: Евгений Борисов (Одесский областной ТЦК и СП)
Автор: Дмитрий Браславский

Начальника Одесского областного ТЦК и СП полковника Борисова Евгения Михайловича уволили с занимаемой должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности и дальнейшую плановую реализацию офицера", - говорится в заявлении.

Отмечается, что произошло в соответствии с решением Ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 23.06.2023.

Борисов занимал должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Возглавлять ТЦК теперь будет заместитель Борисова.

"Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были возбуждены, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", - добавила Гуменюк.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая правоохранительные органы возбудили уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Последний подозревается в продаже "белых билетов". После этого он был отстранен от исполнения служебных полномочий.

Журналисты, со своей стороны, выяснили, что:

  • жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;
  • семья подозреваемого купила у Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения "военкома".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Он дал срочное поручение освободить от должности одесского "военкома".

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