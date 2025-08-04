Розкрадання на дронах і РЕБ: Гайдаю обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая - арешт строком на 60 діб. Його підозрюють у причетності до корупційних схем при закупівлі безпілотників і радіолокаційного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Він також призначив заставу у розмірі 10 млн гривень.

"Застосувати до підозрюваного Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді тримальних під вартою на строк 60 днів", - заявив суддя.

Схема збагачення при закупівлі FPV-дронів

Нещодавно НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної схеми під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

Одна з військових частин підписала державний контракт на майже 10 мільйонів гривень із компанією, яка поставила продукцію за завищеною вартістю - переплата становила близько 80 тисяч доларів. Після завершення постачання представники підприємства передали учасникам злочинної схеми їхню частку у вигляді "відкату".

Як зʼясувало РБК-Україна, серед фігурантів справи фігурує колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Деталі - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили.

4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.