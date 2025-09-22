Рішення Трампа зняти санкції з "Бєлавіа" викликало розкол з Євросоюзом, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Умови угоди

Як наголошується в публікації, США намагаються не допустити, щоб рішення Дональда Трампа про пом'якшення санкцій щодо авіакомпанії "Бєлавіа" дало змогу російським авіалініям отримувати критично важливі запчастини.

Вашингтон дозволив продаж деталей білоруському перевізнику, але заборонив йому виконувати рейси в Росію і низку інших країн.

Угода США та Білорусі була досягнута 11 вересня після звільнення Мінськом 52 політв'язнів. Однак уже наступного дня Мінторг США надіслав листа гендиректору "Бєлавіа" Ігорю Чергінцю з переліком обмежень для відновлення доступу до запчастин.

Заборона на маршрути

У документі зазначено: "Ця авторизація не дозволяє виконувати польоти на Кубу, в Іран, Північну Корею, Росію, Сирію, тимчасово окупований Крим України або так звані ДНР і ЛНР". У парку "Бєлавіа" перебуває 16 літаків, включно з дев'ятьма Boeing.

Білоруська авіакомпанія поки не відповіла на запит про те, чи припинить вона польоти в Росію. Але вже 15 вересня перевізник оголосив знижку 50% на квитки до Санкт-Петербурга.

Ризики обходу санкцій

Експерти зазначають, що фактично контроль за дотриманням заборони буде ускладнений. "Я розглядаю Білорусь і Росію як держави, що повністю співпрацюють, з відкритими кордонами", - заявила Еліна Рибакова з Київської школи економіки.

Вона підкреслила, що ризик потрапляння американських компонентів до російських авіакомпаній, які відчувають дефіцит деталей через санкції, різко зріс.

Розбіжності з ЄС

Рішення США також створило потенційний розкол із Європейським Союзом. Єврокомісар з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке нагадала, що "санкції ЄС проти Білорусі забороняють обслуговування літаків і надання будь-яких ресурсів "Бєлавіа"".

За її словами, країни ЄС відповідальні за розслідування випадків можливого обходу обмежень. У Брюсселі поки що не прокоментували позицію з цього питання.

Позиція виробників

Остаточне рішення про продаж деталей "Бєлавіа" мають ухвалити американські виробники. Airbus заявив, що "відданий веденню бізнесу етично і в повній відповідності з міжнародними законами і санкціями".

"Як глобальна компанія з операціями в Європі та США, Airbus дотримується експортного контролю та санкційних режимів", - зазначили в корпорації. Boeing відмовився від коментарів.