Решение Трампа снять санкции с "Белавиа" вызвало раскол с Евросоюзом, - Politico

Украина, Понедельник 22 сентября 2025 10:52
Решение Трампа снять санкции с "Белавиа" вызвало раскол с Евросоюзом, - Politico
Автор: Александр Белоус

Решение США о "Белавиа" усилило риск попадания американских деталей в российские авиакомпании. ЕС обеспокоен обходом санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Условия сделки

Как отмечается в публикации, США пытаются не допустить, чтобы решение Дональда Трампа о смягчении санкций в отношении авиакомпании "Белавиа" позволило российским авиалиниям получать критически важные запчасти.

Вашингтон разрешил продажу деталей белорусскому перевозчику, но запретил ему выполнять рейсы в Россию и ряд других стран.

Соглашение США и Беларуси было достигнуто 11 сентября после освобождения Минском 52 политзаключенных. Однако уже на следующий день Минторг США направил письмо гендиректору "Белавиа" Игорю Чергинцу с перечнем ограничений для восстановления доступа к запчастям.

Запрет на маршруты

В документе отмечено: "Эта авторизация не позволяет выполнять полеты на Кубу, в Иран, Северную Корею, Россию, Сирию, временно оккупированный Крым Украины или так называемые ДНР и ЛНР". В парке "Белавиа" находится 16 самолетов, включая девять Boeing.

Белорусская авиакомпания пока не ответила на запрос о том, прекратит ли она полеты в Россию. Но уже 15 сентября перевозчик объявил скидку 50% на билеты в Санкт-Петербург.

Риски обхода санкций

Эксперты отмечают, что фактически контроль за соблюдением запрета будет затруднен. "Я рассматриваю Беларусь и Россию как полностью сотрудничающие государства с открытыми границами", - заявила Елина Рыбакова из Киевской школы экономики.

Она подчеркнула, что риск попадания американских компонентов в российские авиакомпании, испытывающие дефицит деталей из-за санкций, резко вырос.

Разногласия с ЕС

Решение США также создало потенциальный раскол с Европейским Союзом. Еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке напомнила, что "санкции ЕС против Белоруси запрещают обслуживание самолетов и предоставление любых ресурсов "Белавиа"".

По ее словам, страны ЕС ответственны за расследование случаев возможного обхода ограничений. В Брюсселе пока не прокомментировали позицию по этому вопросу.

Позиция производителей

Окончательное решение о продаже деталей "Белавиа" должны принять американские производители. Airbus заявил, что "привержен ведению бизнеса этично и в полном соответствии с международными законами и санкциями".

"Как глобальная компания с операциями в Европе и США, Airbus соблюдает экспортный контроль и санкционные режимы", - отметили в корпорации. Boeing отказался от комментариев.

Напомним, "Белавиа" получила официальное разрешение на использование самолетов Boeing 737 американского производства.

Это произошло после того, как Александр Лукашенко отпустил 50 политзаключенных.

