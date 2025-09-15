Білоруський опозиціонер після відмови залишати країну знову опинився у в'язниці

Білоруського опозиційного політика Миколу Статкевича, який відмовився від депортації до Литви після звільнення минулого тижня, повернули у виправну колонію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежне видання "Наша ніва ".

За інформацією джерела, Статкевич перебуває в колонії в Глибокому. Цю інформацію підтвердила в соцмережі X лідер опозиції у вигнанні Світлана Тихановська.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту вимагати його свободи", - заявила Тихановська. Вона підкреслила, що політик понад два роки провів в одиночній камері без зв'язку із зовнішнім світом.

Опозиція у вигнанні наголошує, що звільнені повинні мати право залишатися в Білорусі, а не бути змушеними залишати країну. Деякі з нещодавно звільнених заявили, що воліли б залишитися.

Звільнення політв'язнів і кроки США

Минулого тижня влада Білорусі звільнила 52 ув'язнених, серед яких були журналісти та політичні опоненти Олександра Лукашенка. Це сталося після звернення президента США Дональда Трампа.

Усіх звільнених вивезли до кордону з Литвою, але тільки Статкевич відмовився переходити кордон. У відповідь США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі.

Потепління у відносинах із Заходом

Американський спецпосланець Джон Коул повідомив, що Вашингтон хоче відновити роботу посольства в Мінську. Цей крок може стати сигналом можливого потепління відносин між країнами.

Однак західні держави, включно зі США, ЄС і Великою Британією, зберігають низку санкцій проти Білорусі через порушення прав людини та підтримку війни Росії проти України.