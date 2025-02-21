Рішення щодо гарантій безпеки має бути готовим до початку переговорів, - Зеленський

"Провів хорошу розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і подякував йому за військову допомогу Швеції та всю підтримку України. З нетерпінням чекаємо на 18-й пакет оборонної допомоги", - написав Зеленський.

Він також поінформував шведського прем'єра про конструктивну зустріч із спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом та деталі нещодавніх перемовин з іноземними лідерами.

"Маємо бути абсолютно чіткими: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Працюємо над спільним баченням гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку будь-яких можливих переговорів, і Європа має бути за столом переговорів", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, а не просто тимчасове припинення вогню.