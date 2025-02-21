Рішення щодо гарантій безпеки має бути готовим до початку переговорів, - Зеленський

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили, зокрема, спільне бачення гарантій безпеки для України від Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Провів хорошу розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і подякував йому за військову допомогу Швеції та всю підтримку України. З нетерпінням чекаємо на 18-й пакет оборонної допомоги", - написав Зеленський.
Він також поінформував шведського прем'єра про конструктивну зустріч із спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом та деталі нещодавніх перемовин з іноземними лідерами.
"Маємо бути абсолютно чіткими: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Працюємо над спільним баченням гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку будь-яких можливих переговорів, і Європа має бути за столом переговорів", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, а не просто тимчасове припинення вогню.
Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантії безпеки будуть покладені на Європу.
За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.
До того ж зараз у Європі активно обговорюють питання відправки в Україну миротворців. За даними The Washington Post, європейські країни можуть виділити для цього до 30 тисяч військових.
Водночас, за словами генсека НАТО Марка Рютте, гарантії безпеки для України від Європи "потребуватимуть" підтримки з боку США. Це необхідно для стримування Росії.
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