Європа може відправити в Україну до 30 тисяч військових, - WP

Європейські країни можуть відправити в Україну від 25 до 30 тисяч солдатів в межах потенційної угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За інформацією чотирьох поінформованих посадовців, чисельність потенційного військового контингенту, який Європа може направити в Україну, була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.

За даними джерел видання, наразі європейські держави готові забезпечити кілька бригад для потенційної дислокації в Україні орієнтовною чисельністю від 25 до 30 тисяч.

Співрозмовники WP зазначили, що європейські військові "не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну".

Крім того, війська в Україні можуть бути підтримані більшою кількістю сил за її межами "у випадку, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили та просуватися".

За інформацією видання, найбільш ретельне військове планування такої місії здійснила Франція. Вона, за оцінками, може виділити близько 10 тисяч військовослужбовців.

Водночас інші європейські держави поки що відчувають більше занепокоєння або стикаються з проблемами, пов'язаними з обмеженими військовими силами.