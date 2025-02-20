Сильні гарантії безпеки для України "потребують" підтримки США, - Рютте
Гарантії безпеки для України від Європи "потребуватимуть" підтримки з боку США. Це необхідно для стримування Росії.
Як передає РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час виступу словацькому Університеті Коменського.
За словами Рютте, у НАТО існує широка згода з тим, що Україні потрібно надати надійні гарантії безпеки. І зараз Нідерланди та Данія, Велика Британія та Франція обговорюють це питання.
Генсек зазначив, що саме тому цього тижня відбулося дві зустрічі європейських лідерів у Парижі з метою скоординувати європейську підтримку мирної угоди в Україні.
Рютте заявив, що оптимістично ставиться до ініціативи президента США Дональда Трампа покласти край війні РФ проти України.
"Але ми всі згодні також із тим, що ми повинні бути впевнені в тому, що будь-яка мирна угода повинна мати тверді гарантії безпеки. Ми також згодні з тим, що сильні гарантії безпеки, якщо вони надаються європейськими країнами, потребують підтримки з боку Сполучених Штатів, не у вигляді "чобіт на землі" (відправки військ - ред.)", - додав генсек.
Він пояснив, що підтримка гарантій безпеки з боку США забезпечить стримування, а також дозволить отримати "певні можливості".
Відправка в Україну європейських солдатів
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Європа обговорює відправку своїх військових в Україну. До контингенту може увійти до 30 тисяч солдатів. При цьому європейські країни хочуть розмістити свої війська в кількох українських містах, а не на лінії фронту.
Водночас план Європи, ймовірно, передбачає підтримку з боку американської авіації, яку пропонують розмістити в сусідніх з Україною країнах НАТО.
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