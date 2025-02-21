Решение по гарантиям безопасности должно быть готово до начала переговоров, - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили, в частности, общее видение гарантий безопасности для Украины от Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Провел хороший разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и поблагодарил его за военную помощь Швеции и всю поддержку Украины. С нетерпением ждем 18-й пакет оборонной помощи", - написал Зеленский.
Он также проинформировал шведского премьера о конструктивной встрече со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и детали недавних переговоров с иностранными лидерами.
"Должны быть абсолютно четкими: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Работаем над общим видением гарантий безопасности. Решение должно быть готово до начала любых возможных переговоров, и Европа должна быть за столом переговоров", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, а не просто временное прекращение огня.
Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантии безопасности будут возложены на Европу.
По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, гарантии безопасности от США являются единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.
К тому же сейчас в Европе активно обсуждают вопрос отправки в Украину миротворцев. По данным The Washington Post, европейские страны могут выделить для этого до 30 тысяч военных.
В то же время, по словам генсека НАТО Марка Рютте, гарантии безопасности для Украины от Европы "потребуют" поддержки со стороны США. Это необходимо для сдерживания России.
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