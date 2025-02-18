Європа готова "взяти на себе ініціативу" щодо надання гарантій безпеки Україні, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) Рютте.

Генсек Північноатлантичного альянсу за підсумками зустрічі з лідерами низки європейських держав у французькій столиці зазначив, що "Європа готова і бажає посилити себе, взяти на себе ініціативу, щоб надати гарантії безпеки Україні".

Також Рютте наголосив, що саме це є його "поглядом на нинішню зустріч у Парижі".

"Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і готові інвестувати набагато більше в нашу безпеку", - йдеться в публікації генсека НАТО.

Крім того, Рютте висловився про необхідність надалі визначити деталі, але додав при цьому, що "зобов'язання - чіткі".

Лідери країн Європи та генсек НАТО на "екстреному саміті" в Парижі (фото: x.com/SecGenNATO)

"Екстрений саміт" в Парижі та гарантії безпеки для України

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 лютого президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном після саміту європейських лідерів у Парижі. Сторони, зокрема, скоординували позиції щодо гарантій безпеки для України.

Зеленський зазначив, що "у нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки", а також додав, що "вирішуються важливі речі".

Західні ЗМІ писали, що однією з ключових тем саміту в Парижі стане подальша підтримка України у війні з РФ.

Також варто додати, що за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, на екстреному саміті в Парижі не ухвалювали рішень щодо ситуації в Україні.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що президент Штатів Дональд Трамп хоче завершити російсько-українську війну, при цьому гарантії безпеки будуть покладені на Європу.

Нагадаємо також, що Україна розглядає членство в НАТО як основний механізм для запобігання майбутній агресії з боку РФ. Разом з тим в самому Північноатлантичному альянсі наразі кажуть, що вступ України може відбутися в перспективі.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що у разі, якщо Україну не приймуть до НАТО, вже підготовлений альтернативний варіант. Глава держави пояснив, що так званий "план Б" передбачає подвоєння чисельності військових ЗСУ, а також розширення фінансової та військової підтримки з боку країн умовного Заходу.

16 лютого новинне агентство Reuters розкрило деталі запиту США щодо гарантій безпеки для України від Європи.

Додамо, днями Зеленський в інтерв'ю для NBC News дав відповідь на запитання, які українській стороні потрібні гарантії безпеки. Глава держави висловився про потужний пакет ракет, велику армію, ЄС та щоб могла працювати система захисту з боку інших країн "як в Ізраїлі".